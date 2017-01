Pub

Funeral realiza-se na terça-feira

O corpo de Mário Soares saiu do hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, pelas 18:30, tendo sido transportado para uma funerária na Amadora para ser preparado para as cerimónias fúnebres.

Mário Soares morreu este sábado às 15:28 naquela unidade hospitalar, onde estava internado há mais de duas semanas.

O Governo português decretou já três dias de luto nacional. O funeral terá honras de estado e realizar-se-á na terça-feira, com as cerimónias a terem início na segunda-feira, no Mosteiro dos Jerónimos.