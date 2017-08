Pub

"Esta medida é positiva porque é indispensável, mas é tardia porque não vai resolver os problemas logo no início do ano letivo", defende o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva

O secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE) classificou esta segunda-feira como "reforço significativo" a contratação de 250 funcionários não-docentes para as escolas, embora o considere "tardio e insuficiente".

O Ministério da Educação anunciou hoje a contratação de mais 250 assistentes operacionais para as escolas, um reforço que visa "responder a necessidades prementes indicadas pelos estabelecimentos de ensino" para o próximo ano letivo.

Cabe agora aos estabelecimentos de ensino lançar os concursos para a sua contratação, informou o Ministério da Educação em comunicado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva, considerou a medida positiva, mas tardia e "insuficiente, porque as necessidades das escolas são muito maiores".

"Esta medida é positiva porque é indispensável, mas é tardia porque não vai resolver os problemas logo no início do ano letivo", uma vez que "os processos de contratação são demorados" e têm de ser desenvolvidos pelas escolas, explicou.

Também "é insuficiente" porque seriam necessários 2.000 funcionários e,"ainda não dá uma resposta definitiva a outros tipos de necessidades que surgem nas escolas e que deveriam ser superadas através de bolsas de trabalhadores", defendeu João Dias da Silva.

Segundo o dirigente da FNE, estas bolsas de trabalhadores iriam permitir substituir os funcionários que têm de faltar por diversas razões.

"São tão poucos os que existem nas escolas que a insuficiência traz sempre dificuldades ao funcionamento das escolas", frisou.

A contratação de mais assistentes operacionais era uma reivindicação de diretores e sindicatos, que, ao longo do último ano letivo, promoveram manifestações e greves, tendo por base essa exigência.

O ministério afirma, no comunicado, que "está, neste momento, em fase de conclusão a revisão da portaria do rácio de alunos por assistente operacional - uma vontade há muito manifestada pelas escolas - com a qual o atual Governo se empenhou".

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, já tinha garantido em maio, no parlamento, que haveria no próximo ano letivo um reforço do número de assistentes operacionais nas escolas.