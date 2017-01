Pub

Michael Rezendes explicou o trabalho da equipa de investigação do Boston Globe no arranque do Congresso de Jornalistas Portugueses.

"Ser um bom ouvinte e querer saber o que os outros dizem, ter sincera curiosidade pelos outros e pela sua vida. [E] A capacidade de nos zangarmos com as injustiças que descobrimos", disse ontem o repórter Michael Rezendes, da equipa Spotlight na sua intervenção como orador convidado no Congresso dos Jornalistas Portugueses. "O que é preciso para ser jornalista de investigação?", era a pergunta de outra jornalista, Cândida Pinto, que conduziu a conversa, boa parte dela feita com as perguntas de quem assiste ao congresso.

O lusodescendente (a família do pai é de origem açoriana), interpretado pelo ator Mark Ruffalo em O Caso Spotlight, vencedor do Óscar de melhor filme há um ano, continua a fazer parte da equipa de investigação que em 2002 desvendou múltiplos casos de abusos sexuais de padres encobertos pela diocese de Boston. Eram quatro nessa altura, hoje são oito. "Continuo a lutar a boa luta", disse, para começo de conversa.

Mark Ruffalo interpretou Michael Rezendes no filme "O Caso Spotlight"

Vencedor do Prémio Pulitzer de Serviço Público em 2003, Rezendes tem trabalhado temas relacionados com prisões, nomeadamente a morte de um rapaz esquizofrénico às mãos de guardas prisionais.

As raízes e nada mais o liga a Portugal, mas lembrou Mário Soares. "Sempre admirei o compromisso do ex-Presidente com a democracia. O jornalismo é uma parte essencial da democracia. Sem bom jornalismo, cidadãos nunca terão a informação de que precisam para tomar decisões na vida pública."

"Ser um bom ouvinte e querer saber o que os outros dizem. [E]"

Entre as perguntas que lhe chegaram da audiência, como saber o que é importante, Rezendes explicou que recebe e-mails com muitas histórias, mas só avança para as que respondem a um critério: "Só investigo as que afetam muitas pessoas." "Procuro o que está mal no sistema. As pessoas ficam dececionadas, mas a verdade é que não posso investir seis meses do meu tempo na história de apenas uma pessoa. O meu objetivo é melhorar a sociedade como um todo", afirmou Rezendes, que chegou ao jornalismo ainda estudante de Literatura Inglesa, determinado a escrever um romance. "Como ia demorar muito tempo, quis trabalhar. Achava que o jornalismo me ajudaria a treinar a escrita e satisfaria o interesse pela política." Uma semana depois de ter entrado num jornal pequeno de Boston fez a sua primeira história.

Outra dúvida lançada pela moderadora e pela plateia: quando parar? "Quando começamos a ouvir a mesma coisa uma e outra vez. Espero até achar que não estou a encontrar alguma coisa nova." E, como contou em jeito de segredo para uma audiência que o compreende, só revela que tem a história aos editores quando está quase pronta, "para evitar a pressão".

O filme, admite, expôs o caso como os jornais não tinham feito. Mais casos vieram à luz. Garante que o retrato é "rigoroso" e "autêntico", apesar de sintetizar em duas horas o trabalho de três meses. "Ninguém pensou que o trabalho seria filme de Hollywood, não achávamos que fosse bom para o cinema. Não há perseguições de carros, explosões, nem sequer há sexo." A sala riu-se e o jornalista falou a sério: "Somos mesmo afortunados por terem aparecido pessoas interessadas em fazê-lo."