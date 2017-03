Pub

Presidente da República afirmou que "tudo o resto, com o devido respeito, é menos importante do que este objetivo nacional"

O Presidente da República defendeu hoje que todos estão a trabalhar bem para a consolidação do sistema financeiro e que todos devem "remar na mesma direção", sem comentar diretamente a atuação do governador do Banco de Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a confirmar se recebeu o governador do Banco de Portugal no Palácio de Belém nos últimos dias e, questionado se considera que Carlos Costa tem condições para se manter no cargo, evitou também responder a essa pergunta.

"Eu sobre essa matéria não posso confirmar coisa nenhuma daquilo que me referem. O que posso confirmar é que continuamos a fazer tudo em Portugal - e o Presidente continua também, dentro do seu papel constitucional, a fazer tudo - no sentido de estabilizar e consolidar o sistema financeiro", declarou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas durante uma visita ao Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas (SISAB), em Lisboa, acrescentou: "É nisso que estamos a trabalhar todos, e a trabalhar bem, e continuamos a trabalhar. Foi um ano de trabalho, e ainda teremos pela frente meses de trabalho no sentido dessa estabilização e consolidação".

Interrogado se inclui Carlos Costa na expressão "todos", e se entende que o governador constitui um fator de estabilidade, o Presidente retorquiu: "É tudo o que eu quero dizer sobre essa matéria".

"Eu não vou entrar em pormenores. O que interessa é a ideia geral que eu tenho repetido sempre e repito aqui, rodeado de exportadores, de gente que percebe a importância do financiamento. É bom termos banca forte, é bom termos instituições financeiras fortes, um sistema financeiro forte, consolidado", prosseguiu, "porque só assim poderemos fazer crescer exportações, fazer crescer o país".

O Presidente da República argumentou que "tudo o resto, com o devido respeito, é menos importante do que este objetivo nacional" e disse que não se deve "confundir o essencial com o secundário".

"O fundamental é estarmos todos a remar na mesma direção. Isso tem acontecido, continua a acontecer e vai acontecer", sustentou.

Após a resposta a estas perguntas, um grupo de visitantes chineses do SISAB interrompeu a conferência de imprensa dirigindo-se ao Presidente da República, aparentemente com autorização da organização, para lhe entregar um presente e tirar uma fotografia conjunta.

Na sua intervenção inicial, após uma hora e meia de visita ao SISAB, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou este salão internacional, reiterando que "o grande desafio" de Portugal é "crescer claramente acima de 2%" e que isso implica mais exportações.

O Presidente da República prometeu voltar ao SISAB na terça ou na quarta-feira "para concluir a volta" aos 'stands' do setor alimentar e de bebidas.

