Pub

A Associação de Contabilistas denuncia dificuldades em aceder ao site para validar as faturas do IRS ou entregar as declarações de IVA

A Associação Nacional de Contabilistas criticou esta quarta-feira a "debilidade" e "incapacidade" do Portal das Finanças para dar resposta às necessidades dos cidadãos, denunciando paragens no seu funcionamento ou tempos de espera longos que fazem perder a operação.

"Mais uma vez, o Portal das Finanças mostra a sua debilidade e a incapacidade para dar vazão a todas as necessidades que o legislador e a Autoridade Tributária, de forma unilateral, determinaram sem ouvirem a opinião dos profissionais de contabilidade quanto à fixação de prazos do Calendário Fiscal, designadamente de datas de entrega de declarações fiscais de enorme fluxo", refere a associação numa carta enviada ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade.

Na carta, a que a agência Lusa teve acesso, a Associação Nacional de Contabilistas salienta que nesta quarta-feira seria de "confiar" que o "Portal das Finanças conseguisse dar resposta tanto às necessidades decorrentes do último dia para validação das faturas do IRS, como para a entrega do IVA trimestral" e todas as outras normais solicitações de profissionais, cidadãos, empresas e serviços públicos.

"Não foi isso que sucedeu", afirma a associação, explicando que testemunhou durante o dia as "fortes debilidades" que o Portal das Finanças apresentou, com "paragens de funcionamento ou com tempo demasiadamente longo, o que faz perder a operação".

"Além disso, têm-nos chegado relatos de centenas de profissionais e de cidadãos que não estão a conseguir, até a esta hora (23.30), validar as faturas do IRS ou entregar as declarações de IVA no portal", acrescenta.

O prazo para os contribuintes validarem e confirmarem as despesas de 2016 no portal e-fatura termina hoje, sendo que os contribuintes têm ainda 15 dias em março para reclamar de algumas despesas.

A Autoridade Tributária não identificou qualquer indisponibilidade na página na Internet da e-fatura, esclareceu em resposta à Lusa o Ministério das Finanças, depois de várias pessoas se terem queixado de não conseguirem validar as suas faturas.

"A AT (Autoridade Tributária) não identificou qualquer indisponibilidade, estando contudo a infraestrutura de suporte a estes sistemas reforçadas. A AT encontra-se a monitorar em permanência", refere a resposta às perguntas da Lusa.

Apesar do esclarecimento da Autoridade Tributária, Lusa tentou por diversas vezes aceder ao local de validação das faturas, mas sem sucesso.