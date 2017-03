Pub

Cavaco Silva faltou por motivos de saúde, enquanto Ferro Rodrigues estava a receber hoje de manhã na Assembleia da República a Presidente do Chile, Michelle Bachelet, e por isso chegará mais tarde

A reunião do Conselho de Estado começou hoje pelas 10:15, no Palácio de Belém, com seis ausências, incluindo as do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e do antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva.

De acordo com fonte da Presidência da República, Cavaco Silva faltou por motivos de saúde, enquanto Ferro Rodrigues estava a receber hoje de manhã na Assembleia da República a Presidente do Chile, Michelle Bachelet, e por isso chegará mais tarde à reunião do Conselho de Estado.

Pelo mesmo motivo, o líder parlamentar do PS, Carlos César, chegará também mais tarde à reunião de hoje do Conselho de Estado e a conselheira de Estado Leonor Beleza faltará mesmo ao encontro do órgão político de consulta do chefe de Estado para receber Michelle Bachelet na Fundação Champalimaud, à qual preside.

Os presidentes dos governos regionais dos Açores, Vasco Cordeiro, e da Madeira, Miguel Albuquerque, também não estão presentes no Conselho de Estado, por se encontrarem em Bruxelas, a participar no 4.º Fórum das Regiões Ultraperiféricas.

O neurocientista António Damásio, designado pelo Presidente da República em 24 de novembro para substituir António Guterres como conselheiro de Estado, continua sem tomar posse e sem se estrear numa reunião do Conselho de Estado.

O Conselho de Estado, órgão político de consulta presidencial, reúne-se hoje pela quinta vez desde que Marcelo Rebelo de Sousa é Presidente da República, para debater o comércio internacional, tendo como convidado o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), o diplomata brasileiro Roberto Azevêdo.

As anteriores reuniões, realizadas em 07 de abril, 11 de julho, 29 de setembro e 20 de dezembro, tiveram em comum a análise do futuro da Europa.