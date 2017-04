Congressista republicano elogia cooperação entre Portugal e EUA

Pub

Steve Scalise lidera uma comitiva de nove congressistas dos EUA que está a realizar uma visita de três dias a Portugal

O congressista norte-americano Steve Scalise (republicano) elogiou hoje a cooperação entre Portugal e os Estados Unidos no âmbito da NATO para combater o terrorismo, mas sem adiantar qual será a estratégia para a base das Lajes, nos Açores.

O membro do Congresso norte-americano elogiou o facto de Portugal "continuar a trabalhar com os EUA, através da NATO, para combater o terrorismo no mundo", no final de uma audiência com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Questionado pelos jornalistas sobre a posição sobre a base militar norte-americana das Lajes, nos Açores, Steve Scalise remeteu a decisão para o novo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Temos de ver o que a administração Trump define em termos de política de longo prazo. Mas Trump tem sido muito claro que quer trabalhar com os nossos parceiros para combater o terrorismo, de forma a proteger a América, que obviamente tem sido atacada, mas também tem acontecido na Europa", afirmou.

O Presidente, acrescentou, "tem sido muito firme e não vai tolerar terrorismo".

Steve Scalise lidera uma comitiva de nove congressistas dos EUA - sete republicanos e dois democratas -, que está a realizar uma visita de três dias a Portugal.

Na receção à delegação do Congresso norte-americano, Ferro Rodrigues destacou a questão das Lajes, recordando uma resolução do parlamento português de março de 2015.

"Estamos particularmente preocupados com o impacto potencial nos recursos humanos e na infraestrutura" da decisão de reduzir o contingente militar norte-americano na base na ilha Terceira, sublinhou o presidente da Assembleia da República.

"Desejamos o melhor acordo possível", mencionou.

Ferro Rodrigues referiu que os Estados Unidos e Portugal "estão ligados por uma amizade de 200 anos".

"As nossas relações bilaterais são bastante próximas e amigáveis. Os EUA continuam a ser o nosso principal aliado estratégico", destacou, salientando que a NATO e a ligação transatlântica "estão no centro da política externa portuguesa, na área da defesa".

Além disso, os EUA estão entre "os principais parceiros comerciais" de Portugal, disse o presidente da Assembleia da República, que acrescentou que "o crescimento económico regressou", depois de um período de crise.

Por seu turno, Steve Scalise transmitiu "o forte apoio à relação entre os Estados Unidos e Portugal".

"O vice-presidente [norte-americano] Mike Pence, em nome do Presidente Trump, pediu-me para transmitir o forte compromisso do Presidente com a nossa relação com Portugal e a nossa forte relação com a NATO", relatou.

"Com tantos problemas no mundo, temos um forte aliado como Portugal que continua a trabalhar connosco para manter os nossos dois países seguros, mas também a olhar pelo mundo", destacou o congressista.