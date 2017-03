Pub

Órgão do partido reúne-se esta terça-feira e deverá aprovar mais 160 candidatos a presidentes de Câmara, depois de já ter homologado 95 nomes.

De acordo com a edição de segunda-feira da 'newsletter' diária do PSD, ficarão a faltar apenas cerca de 40 candidaturas, entre as quais as relativas às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

"Estamos à frente no ponto de partida, mas o mais importante é que ele constitua um bom prenúncio para o ponto de chegada, em outubro", refere Carlos Carreiras, coordenador autárquico nacional do partido.

De acordo com Carlos Carreiras, o PSD terá em breve "mais de 260 candidaturas homologadas"e "um número de coligações consideravelmente superior ao do último ciclo autárquico".

Na mesma 'newsletter', o partido informa que já fechou 99 coligações com o CDS-PP e espera estabelecer acordos de coligação com CDS-PP e outros partidos em cerca de 140 concelhos, mais do que nas anteriores autárquicas.

Em 2013, o PSD estabeleceu 94 coligações com o CDS-PP e outros partidos, das quais 87 foram apenas com os centristas.

No domingo, ficou fechado o apoio da distrital de Lisboa à candidata da capital, a deputada e vice-presidente do partido Teresa Leal Coelho, mas foram adiadas no distrito as decisões sobre Oeiras, Odivelas e Loures, que serão tomadas entre o final do mês e início do próximo.

Na quinta-feira, o Conselho Nacional do PSD -- órgão máximo do partido entre congressos - vai ratificar as candidaturas autárquicas entretanto validadas pela comissão política.