Estava previsto serem aprovados 160 nomes

A Comissão Política Nacional do PSD aprovou esta terça-feira mais 85 candidatos a presidentes de Câmara, incluindo Lisboa e outras seis capitais de distrito, depois de já ter homologado 95 nomes.

Os 85 novos candidatos foram divulgados na edição desta terça-feira da newsletter do PSD. No entanto, de acordo com a edição de segunda-feira deste boletim informativo do PSD, o órgão alargado da direção social-democrata previa que hoje seriam aprovados quase o dobro dos candidatos: 160.

Fonte oficial do PSD explicou à Lusa que, apesar de esses 160 nomes estarem dados como fechados, apenas 85 chegaram das estruturas locais a tempo de serem apreciados e aprovados hoje pela Comissão Política Nacional, cuja reunião se iniciou às 16:00.

A 'newsletter' de hoje continua a considerar que apenas estão por definir os candidatos a presidentes de Câmara do PSD em 15 concelhos, além dos 30 municípios de Açores e Madeira, sendo que estes últimos apenas serão ratificados pela direção durante o mês de abril.

No total, o PSD tem já homologados pela Comissão Política Nacional os candidatos a presidentes de câmara em 180 dos 308 municípios do país.

Além da candidata a Lisboa, Teresa Leal Coelho, foram também aprovados os candidatos do partido às câmaras de Beja, Bragança, Évora, Portalegre, Santarém e Vila Real.