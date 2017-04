Pub

O 128º curso dos Comandos começa sexta-feira na Serra da Carregueira.

Sessenta e sete recrutas iniciam amanhã o primeiro curso dos Comandos após as alterações feitas pelo Exército devido às mortes de dois instruendos na edição anterior.

A informação foi dada esta quinta-feira em comunicado pelo Exército e significa que foram eliminados 39 dos 106 candidatos iniciais (quatro oficiais, 18 sargentos e 84 praças).

O curso de amanhã começa assim com o mesmo número de instruendos do curso anterior, mas com um corpo de 19 novos instrutores, cinco oficiais e 14 sargentos.

Dos 39 candidatos excluídos, adiantou o Exército, quatro desistiram a seu pedido, 18 por indicação médica, 13 por incapacidade física e quatro por "inaptidão psicotécnica".

Os 67 formandos correspondem a 34 militares - quatro oficiais, 15 sargentos e 15 praças - já ao serviço do Exército, mais 33 praças que se candidataram como civis (são considerados externos).

Note-se que três dos 15 sargentos estão ainda dependentes dos resultados das provas físicas "a realizar imediatamente antes do início do curso".

Isto explica-se porque, não tendo cumprido os mínimos de admissão exigidos, regressaram às respetivas unidades. Mas como foi dada uma segunda oportunidade a alguns dos candidatos externos, o ramo decidiu alargar essa chance àqueles três sargentos, explicou fonte militar ao DN.

Os cursos de Comandos foram suspensos em setembro passado, pouco depois de se iniciar a 127ª edição e devido às duas mortes e múltiplos internamentos ocorridos logo nos primeiros dias.

Isso levou à abertura de um inquérito disciplinar no Exército - que deu origem a três processos - e outro de âmbito criminal, por parte do Ministério Público e ao abrigo do qual já foram constituídos 14 arguidos.

O 127º curso, que esteve suspenso cerca de uma semana, voltou a ser retomado e terminou com 23 instruendos a 25 de novembro de 2016.

A luz verde para serem reiniciados os cursos foi dada depois de concluída a inspeção técnica extraordinária que conduziu à aprovação de cinco grandes alterações ao que existia.