Pub

Político assim só tivemos outro, o Sr. do Adeus, que passava madrugadas a saudar quem passava de carro. Mas esse foi um político local, da Praça do Saldanha, enquanto Marcelo tem um destino nacional. Foi, é, o abraço certo no momento exato, quando mais estávamos a precisar

Nas autárquicas para Lisboa, em 1989, a primeira campanha em que apareceu como protagonista, Jorge Sampaio entrava nos cafés de bairro, pedia um café ao balcão e ficava longamente a mexer o açúcar. A esperança dele era que os da comitiva animassem os moradores, com aquela converseta eleitoral que a ele nitidamente repugnava. Já Mário Soares, bom de salão, nunca conseguiu apagar o aristocrata que havia nele - o Nobre que tinha no meio do nome e não só, e o povo sempre adivinhou, mesmo quando lhe reconhecia grandeza política. Talvez tudo isso explique ter ele, um dia, levantado um anão para o beijar, julgando-o criança - Soares entre a multidão sempre foi um distraído.

Quanto ao general Ramalho Eanes, escondido nos óculos escuros ou, sem eles, escondido na miopia, barricava--se na dureza que gostava de mostrar, deixando só aos próximos revelarem dele, nas memórias, uma ironia fina vedada às multidões. E a gaguez gestual de Cavaco Silva - presente em desmaios em cerimónias e no comer atrapalhado de fatia de bolo-rei - foi talvez a resposta do corpo reticente a um político que insistia não o ser... O gesto, a ser tudo, foi sempre pouco nos nossos Presidentes. Até Marcelo Rebelo de Sousa.

Naquelas autárquicas de 1989, o pouco popular Sampaio acabou por ganhar a Câmara de Lisboa a Marcelo. O que prova que a simpatia não é tudo, porque, então, Marcelo já era ele, todinho. Nessa campanha, em visita a um lar de idosos da Misericórdia, ali para Marvila, o elétrico Marcelo entrou por uma sala de acamados com a comitiva atrás. Prático, porque ele estava ali para trabalhar, sentou-se à cabeceira do velhote escolhido. Início de conversa: "Linda rapariga", disse o político apontando a foto de uma jovem na mesinha junto à cama. "É sua neta?", perguntou, piscando o olho aos jornalistas. O velho lamentou-se: "É, mas nunca me vem visitar." Marcelo: "Se calhar é melhor assim, ela lá tem os seus problemas e não quer trazer-lhe mais." E os jornalistas deixaram de ser os interlocutores porque Marcelo passou a ignorá-los e a dialogar com o velho, seu novo confidente.

Há uma foto nesta páginas em que o que domina a paisagem é um ábaco com pedrinhas coloridas. As pedrinhas são coloridas em tons garridos para que se olhe para elas - vejam como as pessoas à volta as olham. Nem todas, Marcelo olha para outra coisa: para os olhos do rapazinho fascinado com o ábaco. A foto é recente, já deste mês, tirada na Associação Raríssimas, na Moita, que cuida de doenças raras. No fim da visita, a associação ofereceu a Marcelo uma T-shirt com esta frase: "Para um Presidente raro." Tinha-se feito Presidente um ano antes, numa campanha esquisitíssima de normal: passeando-se. Entre e com as pessoas, e só isso.

Não tentem o ovo de Colombo agora que ele está descoberto. Não é para todos, há quem nasça assim, há quem não. Poucos meses antes dessas presidenciais, tinha havido umas legislativas dramáticas, com palanques e altifalantes, debates televisivos e cartazes, o costume. Mas também o cruzar de eleitos com eleitores, um comércio que ao contrário do que se pensa não é para todos. Segue-se um exemplo onde vamos continuar a falar de Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de ele se ter feito ausente nessa campanha legislativa do verão-outono de 2015.

O líder da coligação de direita Pedro Passos Coelho visitava uma fábrica de calçado, no Bombarral. Atravessavam as oficinas, o patrão ouvia o primeiro-ministro que desfiava números de economia, mas, ao passar por uma máquina, o industrial ousou também ele dar um número, interrompendo o político: "O senhor João tem 83 anos e ainda gosta de trabalhar." O fresador, que desbastava uma bota, não levantou os olhos, Passos cumprimentou-o e andou em frente. Operário, mãos a fresar e 83 anos - e um político não agarrou com as duas mãos aquele número fantástico! Fez mal. O senhor João Fialho diria depois aos repórteres que votava no PSD desde Sá Carneiro e não levantara os olhos, não por acinte, mas porque "não queria atrasar o trabalho". Uma coisa é certa: com Marcelo, a visita atrasava porque ele ficava ali a olhar para o velho operário.

Político assim só tivemos outro, o Sr. do Adeus, que passava madrugadas a saudar quem passava de carro. Mas esse foi um político local, da Praça do Saldanha, enquanto Marcelo tem um destino nacional. Foi, é, o abraço certo no momento exato, quando mais estávamos a precisar. Os politólogos que agora desembarcam em Lisboa para estudar o caso português deviam dedicar-se também ao estudo do mestre amplexoterapeuta, que é a cereja em cima do bolo da geringonça. Para lá do défice, há o abraço, que é muito mais do que o "Abraço" ou o "Abr." das fórmulas insinceras dos sms. O abraço, abraço mesmo, através da oxitocina produzida pelo cérebro afagado pela comunicação não verbal, diminui não só a pressão sanguínea como o défice público.

Como todos os visionários, Marcelo vai ter imitadores, o que não é grande ideia, nem para os próprios. Porque pior do que políticos façanhudos, só políticos dados ao falso afeto. Os eleitores podem deixar-se enganar com programas e promessas, nunca com abraços apertados.