Governo acrescentou mais dois medicamentos na lista de comparticipação especial para doentes com cancro

O Governo atualizou a lista de medicamentos à venda nas farmácias usados para o tratamento da dor oncológica moderada a forte, acrescentando mais dois. O regime de comparticipação geral prevê que 37% do preço destas substâncias seja suportado pelo SNS, mas para os doentes com cancro há um regime especial que garante a comparticipação pelo escalão máximo, que é de 90%. Para os especialistas estes medicamentos deviam ser dados gratuitamente aos doentes oncológicos.

Segundo dados da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), em 2015 foram receitadas 599 mil embalagens de analgésicos opióides. O encargo médio do SNS por embalagem foi de 28 euros. Com a portaria publicada ontem, e que entra em vigor a 1 de janeiro, passam a fazer parte da lista do regime especial para doentes com cancro a oxicodona e oxicodona + naloxona.

Para Vítor Veloso, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, os medicamentos para a dor oncológica deviam ser dados gratuitamente aos doentes. "São usados em estadios agudos ou avançados e deviam ser comparticipados a 100%", diz o médico, referindo que a instituição está apoiar cerca de 10 mil doentes no total de um milhão de euros anuais, em pagamentos de medicação, transportes, rendas e alimentação. "O número de pedidos é crescente, entre 10% a 20% por ano. Há mais doentes, a pobreza também aumentado", diz o responsável.

Também Gabriela Sousa, presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia, diz que "os medicamentos para a dor oncológica deviam ser comparticipados a 100%". "Precisam deles para ter qualidade de vida. Falamos quase sempre de doença avançada e precisam do tratamento por longos períodos", explica, referindo que uma parte são genéricos.

A nova portaria revoga os despachos anteriores, entre eles o que é usado atualmente - que data de 2008 - para que os doentes possam pagar menos nas farmácias por medicamentos para a dor e que também define que a comparticipação é feita pela escalão A, na altura a 95%. Lançando a questão se com esta alteração os doentes não passariam a partir de janeiro a pagar na realidade mais do que estavam. Ao DN o Infarmed disse que "o escalão A de comparticipação foi alterado no Decreto-Lei 106-A/2010, pelo que, todos os medicamentos abrangidos por este escalão são comparticipados a 90% desde a publicação do referido diploma".