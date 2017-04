Pub

Infraestruturas de Portugal divulga que foram já concluídos os trabalhos de remoção do material descarrilado

A circulação ferroviária na Linha do Norte entre Pampilhosa e Coimbra B, troço encerrado desde sábado na sequência de um descarrilamento, será restabelecido ainda hoje de forma alternada em uma das vias, informou a Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) diz que, "face à dimensão dos danos provocados na infraestrutura, apenas será possível restabelecer, nesta fase, a circulação ferroviária alternada numa das vias, estimando-se que até ao final do dia de hoje fique reposta a circulação no troço entre Pampilhosa e Coimbra B da Linha do Norte".

A nota acrescenta que foram já concluídos os trabalhos de remoção do material descarrilado.

"As equipas de manutenção encontram-se no terreno a trabalhar ininterruptamente desde o final da tarde de sábado, no sentido de repor as condições de circulação com a maior brevidade possível. Tratou-se de uma intervenção prolongada devido à elevada complexidade técnica, decorrente da enorme quantidade, natureza e dimensões dos materiais envolvidos", explica ainda a IP.

A IP revela também que a "desobstrução completa das linhas permite agora o desenvolvimento dos trabalhos de reparação dos danos causados pelo acidente ferroviário que envolvem a reposição de 200 metros de via totalmente destruída e a colocação de diversos postes de catenária".

A Infraestruturas de Portugal efetuará nova atualização da informação às 22:00.

A Linha do Norte está cortada à circulação ferroviária desde as 18:10 de sábado, devido ao descarrilamento de um comboio de mercadorias, junto a Adémia, Coimbra, que não causou feridos.