O fogo com três frentes deflagrou na tarde desta quarta-feira

A chuva está a ajudar a combater o incêndio que deflagrou na tarde desta quarta-feira em Campeã, no concelho de Vila Real, com as três frentes ativas "a evoluir para o combate" positivo, disse o comandante distrital.

"O incêndio deflagrou às 14.30 e foram mobilizados para o local cerca de 190 operacionais. Neste momento está com três frentes ativas, uma no concelho de Vila Real e duas em Amarante", adiantou o comandante distrital de Operações de Socorro, Álvaro Ribeiro.

O mesmo operacional adiantou que os bombeiros estão a "concentrar meios nas frentes onde havia mais dificuldade", por anteriormente não o ter podido fazer "por questões de segurança".

O vento forte foi a principal dificuldade para combater o fogo, que, cerca das 23.00, já estava "a amainar", referiu a fonte.

De acordo com o comandante, "se as condições atuais se mantiverem, o fogo será dominado nas próximas horas".

Álvaro Ribeiro acrescentou que um outro incêndio, que deflagrou na zona da Portela, em Vila Real, estará também dominado brevemente.