A nacionalização do Novo Banco foi chumbada na Assembleia da República, esta sexta-feira, pelas bancadas do PSD, PS e CDS.

Os projetos de lei do BE e do PCP, que propunham a "nacionalização do capital social do Novo Banco" (segundo a formulação bloquista) e que "determina a integração do Novo Banco no setor público bancário e define as suas condições", na proposta comunista, tiveram os votos a favor dos proponentes e dos deputados dos Verdes e do PAN.

Este chumbo da nacionalização voltou a ser confirmada em outros dois projetos de resolução (que são apenas recomendações ao Governo), também do BE e do PCP. Mas no caso da resolução bloquista, que mostrava o "descontentamento pela decisão de venda" do antigo BES "sem consulta à Assembleia da República", o CDS absteve-se.

Por último, num projeto de resolução do PSD, que recomendava "ao Governo que renegoceie as condições do empréstimo do Estado ao fundo de resolução relativo ao Novo Banco", o PS votou ao lado da esquerda no chumbo desta iniciativa social-democrata.