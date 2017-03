Pub

O plano de recapitalização da CGD e o fecho de agências será um dos temas centrais do debate quinzenal com o primeiro-ministro

Com o processo de recapitalização, a Caixa deverá encerrar cerca de 70 balcões até ao final do ano, estimando-se que a redução de agências atinja as 180 no final de 2020 - uma reestruturação que tem levantado dúvidas ao PCP, Bloco de Esquerda e "Os Verdes" e que conta já com a oposição do PSD.