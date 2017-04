Pub

O PSD vai requerer ao Governo o caderno de encargos da auditoria independente que foi adjudicada à Ernst and Young (EY) aos atos da gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre 2000 e 2015.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse hoje no parlamento que a auditoria independente aos atos do banco público, decidida pelo Governo no verão passado, foi adjudicada à consultora EY, que durante 15 semanas (até ao verão) vai analisar os atos da gestão do banco público.

Durante a Comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, o deputado social-democrata Carlos Silva disse que o PSD vai avançar com um requerimento para pedir ao Governo que entregue ao parlamento o caderno de encargos dessa auditoria, um requerimento formal pelo qual o Governo aguarda agora.

Segundo Mário Centeno, a auditoria incidirá sobre "três áreas principais de análise: concessão de créditos, aquisição e alienação de ativos e decisões estratégicas e negócio".