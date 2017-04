Pub

Antigo presidente da Caixa garante que só ele e os seus interlocutores conhecem mensagens trocadas

A história do processo que levou António Domingues a demitir-se de presidente da CGD está cada vez mais confusa. Lobo Xavier - amigo de Domingues - disse em tempos que levou ao Presidente da República informação, nomeadamente SMS trocados entre o gestor e Mário Centeno, que confirmariam que o Governo lhe tinha garantido estar isento de deveres declarativos perante o Tribunal Constitucional (o facto de essa isenção não se ter cumprido levou-o a demitir-se).

Mas hoje, na comissão de inquérito que investiga as circunstâncias da sua contratação e da sua demissão, Domingues, - questionado pelo deputado do PCP Miguel Tiago, foi taxativo: "Não partilhei SMS com ninguém". Reforçando ainda: "Quem conhece os meus SMS são os meus interlocutores e eu." Antes, já tinha afirmado que Lobo Xavier é seu amigo há muitos anos e que com ele conversou sobre as "vicissitudes" de todo o processo. Mas acrescentou: "Nunca entreguei nenhuma documentação, de qualquer espécie, de qualquer natureza." Assim ficou sem se perceber que informação afinal Lobo Xavier levou ao Presidente da República - e exatamente o seu suporte, bem como a origem exata.

Na comissão, António Domingues reafirmou que em 14 de Abril de 2016 - duas semanas depois de ter aceite ser presidente da CGD mas ainda a meses de iniciar funções (1 de agosto) - escreveu uma carta ao ministro das Finanças especificando a tal exigência da isenção de deveres declarativos perante o TC (a qual, argumentou várias vezes, foi o que lhe permitiu contratar a equipa que queria). Reconheceu no entanto que nessa parte o ministério não lhe deu qualquer resposta - ou seja, não foi aí que o Governo assumiu preto no branco que lhe tinha garantido a contrapartida da isenção de deveres declarativos.

Mais tarde, seria questionado sobre se em algum momento do processo de contratação ou depois tinha sido discutido com ele - ou com os seus advogados - a questão da lei 4/83 (que é a lei que impõe aos gestores da CGD deveres declarativos de rendimentos e património perante o Tribunal Constitucional). "Não tenho memória se esse assunto foi discutido", respondeu.