O CDS-PP questionou hoje o Governo sobre a aplicação do imposto de selo a 4% sobre pagamentos em cartões bancários, que considera ser "mais um imposto indireto", que é repercutido nos comerciantes e consumidores.

"Para o grupo parlamentar do CDS-PP, esta medida significa mais um imposto indireto criado pelo Governo sobre as famílias portuguesas", lê-se na questão enviada ao ministro das Finanças pelos deputados centristas.

O CDS que saber o montante que o Estado já arrecadou com esta medida, questionando Mário Centeno se "quando desenhou esta medida não previu a possibilidade de esta taxa poder ser repercutida nos comerciantes" e no consumidor final.

Os deputados centristas querem saber ainda as possíveis implicações desta repercussão no "combate à economia informal" e levantam também questões de segurança.

"No caso dos vendedores, aqueles poderão deixar de disponibilizar nos seus estabelecimentos os necessários mecanismos eletrónicos de pagamento, o que por outro lado os obrigará a ter mais dinheiro em caixa", sustentam.

Na pergunta ao Governo, o CDS recorda que foi incluído no Orçamento do Estado uma norma que estipulou que as taxas relativas a operações de pagamentos em cartões passassem a estar incluídas nas designadas "outras comissões e contraprestações por serviços financeiros" para efeitos de sujeição a imposto do selo, à taxa de 4%".

Os centristas citam uma notícia do Jornal de Negócios, de que a empresa "Redunicre passou a cobrar aos comerciantes, em dezembro passado, o imposto de selo de 4% sobre as comissões pagas aos bancos nos pagamentos com cartões".