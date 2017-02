Pub

Iniciativa tem em conta a importância do "primeiro atendimento à vítima de violência doméstica"

O CDS-PP apresentou um projeto de resolução recomendando o reforço das salas de atendimento para vítimas de violência doméstica nos postos da GNR e da PSP, antecedido da inventariação das existentes, foi hoje divulgado.

A iniciativa pretende "conhecer a distribuição de salas de atendimento a vítimas pelas instalações das forças de segurança, por um lado, e reforçar a criação de salas de atendimento à vítima de violência doméstica nas instalações onde não existam, por outro".

"Se bem nos podemos regozijar com uma cobertura que, no fim do ano de 2015, era superior a 50% das esquadras e postos territoriais, também é verdade que não conhecemos qual é a sua distribuição, não sendo descabido alvitrar que, também aqui, seja privilegiado o litoral em detrimento do interior", argumentam os deputados centristas no projeto.

O CDS sublinha que "é muito importante, de facto, a forma como decorre o primeiro atendimento à vítima de violência doméstica, pois trata-se geralmente de um momento difícil, em que a vítima se apresenta com muitas expectativas e receios, insegura quanto ao passo que está a dar e, muitas vezes, com receio de revelar a um estranho informações muito pessoais, ainda que saiba que se trata de um profissional".

O regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, aprovado em 2009, previu "que os órgãos de polícia criminal devam ter gabinetes de atendimento a vítimas de violência doméstica, que assegurem a prevenção, o atendimento e o acompanhamento das situações de violência doméstica".

Essa legislação impôs também "a cada uma das forças de segurança que constituam a sua rede de gabinetes de atendimento, dotados de condições adequadas, nomeadamente de privacidade, ao atendimento de vítimas".

De acordo com o relatório anual de segurança interna de 2015, citado no projeto, "todos os novos postos e esquadras possuem salas de atendimento (SAV), tendo sido efetuadas adaptações possíveis nas instalações mais antigas com o mesmo propósito".

"Cerca de 63% (274 na GNR e 152 na PSP), em 691 postos e esquadras, possuem salas específicas para atendimento à vítima. Nos restantes existem salas com as necessárias condições, nomeadamente em termos de conforto e de privacidade", indicam ainda o relatório.