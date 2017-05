Uma conferência na Católica Lisbon, com o ex-ministro Vítor Gaspar entre os oradores

Escola fica no 43.º lugar no ranking de Formação de Executivos e é a única portuguesa no top 20 dos países europeus

A Católica-Lisbon conseguiu, pelo décimo primeiro ano consecutivo, integrar o top 50 do ranking do Financial Times para a área de formação de executivos, ocupando a 43.ª posição da tabela a nível mundial. Nesta tabela, que combina o desempenho nos programas de formação abertos e fechados, esta escola é ainda a única representante nacional entre as 20 melhores escolas da área a nível europeu.

A escola é ainda considerada uma das dez mais internacionais da Europa - ao nível dos alunos e corpo docente - e a mais internacional do país.

Um dos aspetos que, segundo a Católica-Lisbon, mais contribuíram para estes resultados globais foi a extensa lista de parcerias com instituições internacionais de renome, incluindo a Kellogg School of Management, o MIT, a Carnegie Mellon University, a Bocconi University, a Fundação Dom Cabral ou a Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB).

"A consolidação da liderança da Católica-Lisbon no Ranking Global do Financial Times para a Formação de Executivos é, para nós, um motivo de grande orgulho, mas acima de tudo é um reconhecimento pelas nossas empresas parceiras e pelos nossos alunos da relevância e valor que caracterizam a nossa oferta formativa", disse o diretor da escola, Francisco Veloso, através da assessoria de comunicação da Católica. "Este resultado reflete igualmente a nossa forte aposta na internacionalização, cada vez mais um pilar crítico de afirmação da escola."

Diretor está de saída

Francisco Veloso, há cinco anos na direção da Católica-Lisbon, vai abandonar o cargo no próximo mês de agosto, depois de ter aceitado um convite para liderar a Business School do Imperial College de Londres, uma das mais prestigiadas escolas da área, que habitualmente integra os tops destas tabelas. Uma "transferência" que a Universidade Católica considerou ser um bom indicador da evolução que a instituição teve nestes anos.