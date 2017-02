Pub

A Câmara de Oleiros e os CTT ultimam parceria que visa reduzir despesas

A Câmara de Oleiros e os CTT estão a ultimar uma parceria para colocar os carteiros a fazer a contagem e a cobrar as faturas da água nas freguesias, além da abertura de um banco na vila, foi hoje anunciado.

"Os CTT cada vez têm menos correio para distribuir e a Câmara de Oleiros tem pouco pessoal. Daí que se a contagem e a cobrança da água passar a ser feita pelos carteiros, há aqui uma redução de despesas para ambas as partes, com vantagem para as duas instituições", disse à agência Lusa o presidente deste município do distrito de Castelo Branco.

Fernando Marques Jorge explicou que o protocolo entre a autarquia e os CTT está a ser ultimado e que vai avançar com uma experiência-piloto em duas freguesias do concelho de Oleiros, "provavelmente em Orvalho e Cambas".

Adiantou ainda que a realidade demonstra que os CTT têm cada vez menos correio para distribuir e que a Câmara tem poucos recursos humanos, sendo que algum desse pessoal camarário, que está atualmente a fazer a contagem e cobrança da água, pode ir para outros serviços.

"Os CTT também acabam por me garantir que o posto [correios] de Oleiros se mantém. Provavelmente, vai haver aumento de pessoal, vamos ter um Banco dos CTT em Oleiros, com mais funcionários e, portanto, tudo isto é bom para o concelho", sustenta.

O autarca sublinha que os carteiros são pessoas que conhecem bem a população e têm uma relação próxima com todos os munícipes: "São eles que muitas vezes levam a reforma e os papéis [dos munícipes] para tratar na sede do concelho".

Fernando Marques Jorge adianta que pagando aos CTT parte dos custos que tem com os carteiros, "acabam por ganhar as duas instituições".