A Carris reforçou a carreira do elétrico 28, que faz o percurso entre os Prazeres e o Largo de Camões, em Lisboa, com dois autocarros Mini que vão operar de segunda a sexta-feira, entre as 10:15 e as 18:26.

Este troço será percorrido pelos autocarros "com intervalos de 15 minutos", lê-se no comunicado emitido pela empresa de transporte, tutelada pelo município.

"Este reforço permite satisfazer a mobilidade dos clientes locais, que têm tido dificuldade em utilizar o elétrico 28E devido à grande afluência de turistas, nesta época do ano, na cidade de Lisboa", refere a nota.

A Carris prevê que os autocarros estejam em funcionamento durante os meses de julho e agosto e admite a possibilidade de o período ser alargado caso a afluência de turistas o justifique.

O elétrico é conhecido por passar em "vários lugares emblemáticos da capital".