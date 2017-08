Pub

A ministra da Justiça cancelou o concurso da CReSAP para o cargo de presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, porque o perfil exigido aos candidatos foi alterado, segundo o Diário da República de hoje.

Segundo o Ministério da Justiça, "o perfil de competências" para o preenchimento do cargo de presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça "não refletia as exigências que atualmente impendem sobre o IGFEJ em matéria financeira e orçamental".

Por esse motivo, o ministério decidiu alterar o perfil de competências do cargo, "vocacionado sobretudo para estas matérias e com um cariz mais técnico" e cancelar o concurso da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

O Instituto é atualmente dirigido por Joaquim Carlos Pinto Rodrigues, que ocupa o cargo em regime de substituição desde 01 de abril de 2016.

O IGFEJ é o instituto público, integrado na administração indireta do Estado, responsável por assegurar a gestão orçamental, financeira e das instalações afetas à Justiça.