Jerónimo confronta Costa sobre reformas sem penalizações para carreiras contributivas longas. E antecipa combate à precariedade e reposição de contratos coletivos como reivindicações dos comunistas

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, avisou esta segunda-feira que vai confrontar o primeiro-ministro, António Costa, com a necessidade de permitir que "um trabalhador com 40 anos de descontos tenha direito à reforma por inteiro sem penalizações". Para os comunistas, o Governo socialista deve "garantir que nesta matéria a [sua] resposta vá o mais longe possível".

Falando na abertura das jornadas parlamentares da bancada comunista, que decorrem hoje e amanhã em Coimbra, Jerónimo de Sousa notou que foi a insistência do PCP e a "luta dos trabalhadores" que fez com que o executivo do PS tenha avançado com uma proposta para os trabalhadores com longas carreiras contributivas que, "apesar de algumas alterações face à situação atual, não corresponde aos anseios dos trabalhadores e defrauda as expectativas criadas". E deixou o alerta: "Não nos revemos em tal proposta e continuamos a insistir que é necessária, ainda este ano, uma resposta urgente." Daí o anúncio de que o líder comunista interpelará o primeiro-ministro na próxima quarta-feira, na Assembleia da República, no debate quinzenal.

Para o PCP, o campo laboral é a etapa que se segue "nesta nova fase da vida nacional" (ou seja, a atual governação socialista com o apoio parlamentar dos partidos de esquerda) porque "só uma legislação de trabalho que retome a sua natureza de proteção da parte mais desprotegida é compatível com uma perspetiva progressista e com o desenvolvimento económico e social".

Segundo Jerónimo, o "combate à precariedade dos vínculos laborais", que "mais do que palavras precisa de medidas concretas" e a reposição do "direito fundamental de negociação e contratação coletiva e inviabilizada a sua destruição" são iniciativas que o PCP tudo fará para "ver concretizadas".

Outro ponto em que os comunistas mantêm a sua discordância total com o Governo de António Costa é a "entrega do Novo Banco, que o Governo PS quer agora concretizar, é a opção defendida desde o início por PSD e CDS" e que "o PCP rejeita". "Para integrar o Novo Banco no setor público bancário, contam com a nossa força e a nossa iniciativa", disse, mas "para entregar o banco a grupos privados e passar a fatura ao povo, sabem que contarão com a nossa oposição".

Jerónimo de Sousa apontou também o dedo a outra fatura pesada, a da dívida, que também João Oliveira, líder parlamentar do PCP, já tinha apontado na sua intervenção inicial. "Todos compreendemos bem a falta que nos fazem os 8 mil milhões de euros que gastamos com os juros da dívida quando nos dizem depois que não há dinheiro para apoiar a produção nacional e os setores produtivos", disse João Oliveira, para sublinhar que "libertar Portugal deste colete de forças é indispensável" e se "torna cada vez mais evidente a necessidade da rutura com a política de direita".