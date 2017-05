Pub

A Câmara Municipal de Lisboa aprovou hoje submeter à Assembleia Municipal o lançamento de uma hasta pública para a alienação de ativos imobiliários, num total de cerca de 14 milhões de euros, com críticas da oposição.

A proposta, assinada pelo vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, mereceu os votos favoráveis da maioria socialista e os votos contra dos vereadores da oposição (PCP, PSD e CDS-PP).

Os ativos - frações autónomas habitacionais, frações autónomas não habitacionais, parcela e lotes de terreno - localizam-se nas freguesias de Santa Maria Maior, Belém, Lumiar, Misericórdia e Parque das Nações.

O valor mais baixo de licitação são 90 mil euros, enquanto o mais alto se situa nos 5,94 milhões de euros.

No total, o município espera encaixar, pelo menos, 13,84 milhões de euros com esta alienação, caso a operação seja aprovada pela Assembleia Municipal.

Em declarações à agência Lusa no final da reunião da Câmara Municipal, o vereador do PCP João Ferreira criticou a alienação destas parcelas, considerando que "poderiam ter outra finalidade", nomeadamente ser integradas num dos programas municipais de habitação.

Por seu turno, o vereador social-democrata António Prôa ressalvou que este é "um valor muito significativo" e que a maioria socialista na câmara "não está a ser prudente na valorização dos ativos municipais".

"Entendemos que a Câmara Municipal de Lisboa está a vender demasiado património. (...). Neste caso, tendo em conta o aumento de receitas proveniente do aumento de impostos, não nos parece necessário alienar tanto património", advogou o vereador do PSD.

Considerando que o "património deve ser gerido de forma estratégica e a longo prazo", Prôa salientou que a câmara "não está a acautelar o futuro".

Em resposta às críticas, o vice-presidente do executivo de maioria socialista, Duarte Cordeiro, afirmou à Lusa que estes ativos "foram avaliados, nomeadamente se se adequavam a algum programa municipal, o que não se constatou".

"A Câmara de Lisboa aliena património com uma perspetiva estratégica, para poder adquirir outros ativos", explicou.

O vice-presidente da câmara acusou ainda os vereadores da oposição de terem uma "conversa vazia".

A proposta apreciada lembra também que a "câmara aprovou, em reunião de 30 de Novembro de 2016, a consulta pública do Projeto de Regulamento do Património Imobiliário do Município de Lisboa", acolhendo as recomendações da Assembleia Municipal, "sendo certo que as condições de realização da presente alienação já acompanham integralmente o aí plasmado".

Na reunião de hoje, os vereadores debateram também uma proposta com vista à alteração das regras de funcionamento do cargo de Provedor Municipal dos Animais, tornando-o remunerado e a tempo inteiro, depois da demissão da voluntária que o exercia.

A proposta não chegou, porém, a ser votada, tendo sido novamente adiada para poder incluir algumas sugestões da oposição, como é o caso de poder ser a Assembleia Municipal de Lisboa a designar o novo provedor.