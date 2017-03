Pub

Corpo de homem aparentava estar na água há vários dias

O corpo de um homem que aparenta ter entre 50 a 60 anos foi hoje retirado do rio Mondego, em Coimbra, disse à agência Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros locais.

Segundo a mesma fonte, o corpo foi resgatado às 14:15, a cerca de 50 metros da Ponte Açude, na margem direita, por uma equipa de três mergulhadores.

O corpo foi avistado por volta das 13:30 por um casal que atravessava aquela ponte e avisou as autoridades.

Fonte dos bombeiros adiantou à agência Lusa que se tratava de um homem bastante corpulento, que "tinha vestígios de estar cadáver há vários dias".

Depois de resgatado do leito do rio, o corpo da vítima ficou a aguardar a chegada do Delegado de Saúde para os respetivos procedimentos legais.

No local esteve também a PSP e o INEM.