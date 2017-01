Pub

Seis aviões vão sobrevoar o Mosteiro quando a urna de Mário Soares foi transportada para o Cemitério dos Prazeres

A Força Aérea informou hoje que uma esquadrilha de seis aviões F-16 vão sobrevoar o Mosteiros dos Jerónimos no momento em que a urna com o antigo Presidente Mário Soares sair em direção ao cemitério dos Prazeres.

Em declarações à agência Lusa, o porta-voz da Força Aérea Portuguesa explicou que a passagem aérea irá ocorrer quando a urna abandonar os Jerónimos.

As homenagens que decorrem na Sala dos Azulejos, no interior do mosteiro, fecharam ao público às 11:00 após o que se realizará uma cerimónia evocativa.

Mário Soares morreu no sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.

O Governo português decretou três dias de luto nacional, até quarta-feira.

O funeral realiza-se hoje, pelas 15:30, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, após passagem do cortejo fúnebre pelo Palácio de Belém, Assembleia da República, Fundação Mário Soares e sede do PS, no Largo do Rato.