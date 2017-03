Pub

O enchido parecido com a alheira, mas maior e com um trago ácido, beneficia de proteção comunitária junto com todo o fumeiro de Vinhais, mas continua a ser o menos nobre e o mais desconhecido, quase circunscrito à mesa dos transmontanos.

O Azedo é um enchido da região de Bragança pouco conhecido e circunscrito ao paladar transmontano que ganhou a atenção de alguns comensais dispostos a fazer a divulgação e a criar uma nova atração gastronómica.

História idêntica tinha o Butelo, o enchido de ossos também típico desta região, que em poucos anos ganhou mercado, uma confraria e um festival pela mão dos mesmos promotores que acabam de "dar o primeiro passo" para a promoção do Azedo.

Nuno Pires é o mentor destas iniciativas e de um jantar que juntou, na segunda-feira, algumas dezenas de comensais em volta do Azedo com grelos, um prato familiar dos transmontanos que, acredita, "tem grande potencial gastronómico", à semelhança do butelo com casulas (vagem de feijão seca).

O azedo ainda pode ter mais potencial. É que butelos só se podem fazer três ou quatro por cada porco. Já azedos podem fazer vários, em grande escala. Basta ter carne, pão, azeite, pode-se produzir em maior escala

Grelos de nabiça ou espigos de couve são o acompanhamento habitual neste prato e o que não falta por terras transmontanas com "toneladas a irem para o lixo", já que acabam por florir nas terras por a produção exceder a capacidade de consumo dos próprios agricultores que os plantam.

Para Nuno Pires, "não podem ser só as instituições a ter este tipo de iniciativa", os cidadãos também devem "ser ativos e interventivos" e foi nesse contexto que decidiu organizar o jantar de Azedo com grelos.

O promotor acredita que o caminho pode ser idêntico ao do butelo, em que "no início falaram com desdém" e agora "já se vende butelo em todo o lado".

Para o próximo ano está planeada a repetição do jantar com cariz solidário a favor de uma instituição da cidade.

Uma "iniciativa importante" para Carla Alves, a responsável pelo certificado fumeiro de Vinhais, que integra o Azedo, pois acredita que daqui saem "embaixadores de mais um prato gastronómico diferente, que junta vários produtos regionais como o azeite, a batata, os grelos".

Temos mais um exemplo do que pode ser a nossa afirmação gastronómica

Apesar de ter proteção comunitária, Carla Alves reconhece que o Azedo "é um enchido que é menos conhecido e menos consumido por gente que não é transmontana", por ser diferente, o que encara como uma oportunidade de o valorizar ainda mais.

A receita está protegida pelas normas da certificação comunitária baseadas em registos históricos "muito antigos que falam do chouriço azedo, que as pessoas utilizavam a tripa do intestino grosso do porco para fazer este enchido e, não havendo carnes suficientes, era cheia também com massa da alheira".

"Com um diâmetro fora do normal conseguimos fermentações que dão este trago ácido e que os transmontanos apreciam", indicou.

Chamar-lhe azedo "pode para alguns ser depreciativo, mas só experimentando", aconselhou.

Na região, segundo disse, "já há muitos restaurantes que trabalham com este prato, mas mais para transmontanos".

O Azedo com grelos "tem sido quase um prato muito caseiro", pois "quase em todas as casas transmontanas há sempre quem faz alguns chouriços azedos, não em grande quantidade, mas para consumir nesta época de fevereiro e março".

O enchido está também presente na tradicional Feira do Fumeiro de Vinhais, que anualmente promove aquela que, em 38 anos, se transformou numa fileira económica e caso único em Portugal, com todas as peças certificadas com "Indicação Geográfica Protegida" (IGP).