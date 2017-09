Pub

Bombeiros de quatro corporações da Madeira estão a combater um incêndio florestal que começou na Ribeira da Tabua, no concelho da Ribeira Brava, e se estendeu às serras do Paúl da Serra, disse fonte dos bombeiros da localidade.

Segundo a mesma fonte, "o incêndio é florestal e não ameaça casas", estando envolvidos esta noite (00:30) no combate ao fogo meios das corporações da Ribeira Brava, Calheta, Voluntários Madeirenses e Sapadores do Funchal, num total de mais de uma dezena de viaturas e cerca de 30 bombeiros.

Da corporação da Ribeira Brava estão envolvidos no combate ao incêndio cinco viaturas e 14 elementos, apoiados por duas viaturas e quatro bombeiros da Calheta.

Do Funchal foram enviadas duas viaturas pesadas e sete bombeiros dos Sapadores do Funchal e meios dos Voluntários Madeirenses que apesar dos contactos efetuados pela Lusa não foi possível contabilizar.

Este fogo começou na madrugada de quarta-feira e chegou a estar considerado "em fase de rescaldo" ao final da tarde, de acordo com a informação da secretaria regional da Saúde da Madeira, que tutela o Serviço Regional de Proteção Civil do arquipélago, mas acabou por se propagar à zona do Paúl da Serra, na Bica da Cana.