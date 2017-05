Pub

Catarina Martins quer mais escalões de IRS entre o primeiro e o segundo

O Bloco de Esquerda quer um alívio fiscal na ordem dos 600 milhões de euros no próximo orçamento de Estado.

"Nós estamos a negociar com o governo, achamos que é preciso uma despesa fiscal em criação de escalões próxima dos 600 milhões de euros, no mínimo, para este orçamento, outro tanto no próximo para podermos desfazer a enorme injustiça de Vítor Gaspar", disse a coordenador do Bloco de Esquerda.

Catarina Martins não especificou a quantidade de escalões, mas indicou que o Bloco prefere que seja dada prioridade aos "escalões mais baixos que já pagam impostos". Ou seja, especificou, quer a criação de mais escalões entre o primeiro e o segundo escalões de IRS. "Estamos a falar em rendimentos até aos 20 mil euros por ano", concretizou.