Pub

Um despacho do ministério da Saúde determina que as crianças e jovens com menos de 18 anos sujeitos a cirurgias vão poder ser acompanhados pelos pais, no bloco, quando são anestesiados

"A indução da anestesia pode ser das experiências mais marcantes da vida da criança ou do jovem, existindo estudos que evidenciam a associação significativa entre induções anestésicas difíceis e alterações do comportamento no pós-operatório", é escrito pelo secretário de Estado da Saúde, Fernando Araújo, no despacho a que o jornal "Público" teve acesso. De acordo com este diário as crianças e jovens com menos de 18 anos que forem sujeitos a cirurgias vão passar a poder ser acompanhados no bloco operatório no início da anestesia, por um dos pais ou por que os substitua. Será ainda permitida a presença do acompanhante no momento do recobro. No entanto, é assinalado no despacho, será sempre necessária a autorização prévia da equipa médica.

Os hospitais terão até ao final do ano para fazer as necessárias adaptações nas salas de cirurgias, determina ainda o ministério da saúde. O direito dos doentes ao acompanhamento está previsto na legislação sobre os direitos e deveres dos utentes dos serviços de saúde, mas veda essa presença nas intervenções cirúrgicas. Além das crianças e jovens, passam também a ser abrangidos pelo novo despacho os adultos com deficiência ou em situação de dependência.

Recordando que a "humanização dos serviços" é uma das prioridades do governo, o secretário de Estado cita estudos efetuados no Reino Unidos e nos Estados Unidos da América que demonstram que, além de diminuir a ansiedade da criança, a presença dos pais "aumenta a cooperação", o que acaba por "beneficiar a própria equipa de saúde".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Diz ainda o Público que caberá aos hospitais assegurarem a formação prévia do acompanhante, em consultas que poderão incluir visitas aos serviços e vídeos informativos.