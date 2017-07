Pub

BE faz coligação pela primeira vez com Livre e o MAS, partido que nasceu de uma dissidência entre bloquistas

A candidatura do Bloco de Esquerda a Loures vai juntar nas mesmas listas o Livre, partido que conta vários nomes saídos do próprio BE, tal como o Movimento Alternativa Socialista (MAS), que nasceu de uma dissidência entre os bloquistas. É a primeira vez que o BE se junta quer aos primeiros, quer aos segundos.

Fabian Figueiredo, cabeça-de lista do BE a Loures, diz que esta aliança resulta de uma leitura comum dos três partidos. Por um lado, a "posição crítica" face à governação socialista do município, que se estendeu por 12 anos, até 2013. Por outro, a "estranha" coligação entre CDU e PSD que governou a autarquia nos últimos quatro anos, que impõe que se abra "espaço para tornar possível uma governação de esquerda" em Loures. Sobretudo quando, à direita, avança uma candidatura (do PSD, protagonizada por André Ventura) que "está mais próxima da extrema-direita que do centro-direita".

Significa isto que os bloquistas estariam disponíveis para se juntar à CDU no executivo lourense se os resultados de 1 de outubro abrirem a porta a esse cenário? "Nós disponibilizamo-nos para todas as convergências à esquerda que excluam a direita", responde Fabian Figueiredo.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Resultado desta convergência, o Livre entra nas listas à Câmara de Loures e também à Assembleia de Freguesia de Moscavide e Portela. Já o MAS estará representado na lista de candidatos à Assembleia Municipal de Loures e à freguesia de Santo António dos Cavaleiros. A aliança não terá uma tradução formal no boletim de voto, onde surgirá a sigla do BE.

Sobre este acordo, Pedro Mendonça, dirigente do Livre, sublinha que o diálogo à esquerda é um dos pilares do discurso desta força política, desde a sua formação, em 2014. "Foi o que defendemos no plano nacional, é o que estamos a fazer nas autárquicas. Fizemos um acordo com o PS em Lisboa, agora com o BE em Loures", diz ao DN. "Não precisamos estar 100% de acordo, mas de encontrar pontos de diálogo e de consenso", acrescenta, defendendo que esta disponibilidade é tanto mais importante num concelho que despertou para a "realidade do populismo, do racismo e da xenofobia".

Pelo MAS, Tiago Castelhano diz que esta coligação resulta da vontade de "reforçar polos à esquerda que não estejam ligados ao PS e à direita", neste caso específico "para que não se use a direita para governar Loures". E para dar força, acrescenta, a uma "candidatura que está a combater o discurso xenófobo do candidato do PSD".

Sobre o facto de o MAS, que nasceu em 2013 de uma cisão com o BE, se aliar agora aos bloquistas, Tiago Castelhano diz que são "forças que foram convergindo". E poderá esta união em Loures ser o primeiro passo de uma aproximação a nível nacional? Fabian Figueiredo e Pedro Mendonça defendem que este é um acordo feito no plano autárquico, sem outras leituras. Já Tiago Castelhano defende que esse seria o "cenário ideal" - "Mas é um cenário possível ou plausível? No mínimo tenho muitas dúvidas".

Aprovada na passada semana pela concelhia bloquista, a lista que integra elementos dos três partidos, e também independentes, será entregue na próxima quinta-feira no Tribunal Constitucional.