A próxima Cimeira para um "Plano B para a Europa", iniciativa de que o Bloco de Esquerda (BE) faz parte, vai realizar-se em Lisboa, em outubro, disse hoje à agência Lusa o líder parlamentar do BE.

Pedro Filipe Soares, que falava a partir de Roma, disse que o encontro de outubro, na capital portuguesa, servirá para assinalar "os 10 anos do Tratado de Lisboa e de todas as promessas falhadas desse tratado, as promessas de inclusão e de resposta ao défice democrático".

A iniciativa "Plano B para a Europa" junta representantes de movimentos e partidos europeus como o Parti de Gauche francês, o Die Linke alemão, a Sinistra Italiana, o Partido da Esquerda da Suécia, o espanhol Podemos, e o grego Caminho da Liberdade, entre outros, por "uma alternativa política à austeridade na Europa".

A Cimeira do "Plano B para a Europa" que decorreu em Roma durante este fim de semana constituiu "uma espécie de registo alternativo dos 60 anos do Tratado de Roma", afirmou à Lusa o líder parlamentar do BE, defendendo que "a União Europeia está a ir contra os pressupostos de solidariedade e de avanço civilizacional" desse tratado.

Segundo Pedro Filipe Soares, os cinco cenários apresentados no início deste mês pela Comissão Europeia "desembocam todos numa Europa a várias velocidades, o que é um ataque à ideia de convergência que norteava aquele que se dizia ser o espírito do Tratado de Roma".

No seu entender, tem-se assistido a uma "maior concentração de poderes em forças não eleitas e falta de solidariedade" na União Europeia, que mostra "incapacidade de responder às crises económica e social", ao mesmo tempo que parece ganhar peso "uma vertente militarista".

"A Europa ou é de convergência ou vai no caminho do seu desmantelamento", sustentou, dizendo que o BE se baterá por "um caminho alternativo", baseado "nos valores do progresso e do Estado social, contra o retrocesso da Comissão Europeia e do Conselho Europeu".