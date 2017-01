Pub

Pergunta surge após a divulgação de um relatório do Conselho de Segurança Nuclear

O Bloco de Esquerda questionou hoje o Governo sobre a divulgação num jornal espanhol de uma ata de uma inspeção à central nuclear de Almaraz que aponta o incumprimento das "Especificações Técnicas de Segurança".

Numa pergunta endereçada ao Ministério do Ambiente, que deu hoje entrada na Assembleia da República, o Bloco de Esquerda (BE) interroga o Governo sobre se tem conhecimento da ata de maio de 2016 revelada pelo jornal espanhol El Diario.es.

"Pretende o Governo obter mais esclarecimentos sobre este caso junto das autoridades espanholas", questiona ainda o BE.

Na pergunta, o BE refere que, recentemente, o jornal espanhol El Diario.es relevou que a direção da central nuclear de Almaraz reconheceu perante os inspetores do Conselho de Segurança Nuclear (CSN) que "não tem cumprido de forma consciente, voluntária e reiterada as Especificações Técnicas de Segurança (ETS) do regulador nuclear no que diz respeito à proteção contra incêndios (PCI)".

"Esta revelação consta de um documento, publicado na íntegra pelo referido jornal - a ata de um relatório dos técnicos do CSN após uma inspeção realizada no passado mês de maio. O que levou a direção da central nuclear a pedir a sua destruição, mas os inspetores negaram-se a fazê-lo", relata o BE.

O El Diario.es contactou, segundo é referido, os responsáveis pela central nuclear, que responderam por escrito afirmando que "nunca admitiram nenhum incumprimento voluntário das normas de segurança do regulador".

Hoje, os governos de Portugal e de Espanha anunciaram que se reúnem na quinta-feira, em Madrid, para debater a questão, depois de o executivo português ter recebido garantias de que o processo de construção de um armazém de resíduos nucleares em Almaraz "não está encerrado".

Em causa está a decisão do Governo espanhol - contestada por Portugal - de construir um armazém de resíduos nucleares na central de Almaraz, localizada a cerca de 100 quilómetros da fronteira portuguesa.