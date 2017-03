Pub

Partido vai apresentar no parlamento um voto de repúdio

O Bloco de Esquerda apresentou esta terça-feira um voto de repúdio pelas declarações "provocatórias, xenófobas e sexistas" do presidente do Eurogrupo, que disse que os países do sul não podem "gastar o dinheiro todo em álcool e em mulheres".

No texto, a que a agência Lusa teve acesso, o BE acusa Joeren Djisselbloem de "insultar todos os cidadãos do sul da Europa e as suas instituições" e exige a "imediata retratação" do ministro das Finanças luxemburguês.

Numa entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, publicada no domingo, Djisselbloem afirmou: "Como social-democrata, considero a solidariedade um valor extremamente importante. Mas também temos obrigações. Não se pode gastar todo o dinheiro em mulheres e álcool e, depois, pedir ajuda."

Para os bloquistas, esta "tentativa simplista e demagógica de explicar" o que levou à crise na União Económica e Monetária são afirmações "xenófobas e sexistas", mas também "inaceitáveis e um insulto a todos os cidadãos da Europa".

Com estas afirmações, lê-se ainda no texto do voto de repúdio do BE, Joeren Djisselbloem mostra uma "visão preconceituosa e chauvinista sobre milhões de cidadãos".

O Bloco de Esquerda pretende, por isso, que a Assembleia da República expresse o seu "mais veemente repúdio" pelas declarações do presidente do Eurogrupo e "exige a sua imediata retratação".

Os bloquistas pretendem que o voto seja votado na próxima sexta-feira.