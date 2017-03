Pub

O grupo parlamentar do BE apresentou esta quinta-feira um requerimento no parlamento para questionar o Governo do PS sobre o acompanhamento da situação da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG).

No documento, dirigido ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que tem a tutela daquela instituição financeira, os bloquistas perguntam a Vieira da Silva quais as ações que tomou para "apurar a credibilidade dos factos noticiados", designadamente irregularidades várias publicadas na imprensa portuguesa.

O BE questiona ainda o executivo socialista sobre eventuais medidas a tomar para "salvaguardar os interesses dos associados e a continuidade das atividades desta instituição centenária".

Hoje mesmo, o vice-presidente da bancada do PSD António Leitão Amaro criticou uma entrevista do ministro das Finanças, Mário Centeno, ao jornal Público e à Rádio Renascença, na qual, quando questionado sobre o assunto, o membro do Governo revela-se "descansado" quanto ao seu "trabalho".

O presidente da AMMG, que já liderou entidade bancária Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), foi constituído arguido num processo em que é suspeito de ter recebido indevidamente 1,5 milhões de euros do empresário da construção civil José Guilherme, confirmou recentemente à agência Lusa fonte ligada à investigação.

A mesma fonte precisou à Lusa que Tomás Correia não é arguido na "Operação Marquês", mas num outro inquérito autónomo resultante de elementos recolhidos naquela investigação em que o ex-primeiro-ministro José Sócrates é um dos arguidos.