Mário Centeno admitiu ontem no Parlamento que concurso pode ser a via para admitir precários

Relatório sobre precariedade no Estado é apresentado hoje ao PCP e Bloco. Há mais de 100 mil trabalhadores nesta situação

Com Mário Centeno à cabeça, o Governo reúne-se hoje à tarde com o PCP e, depois à noite, com o BE para apresentar o relatório sobre a precariedade no Estado, mas os bloquistas mantêm a pressão sobre o executivo socialista apontando a necessidade de uma entrada generalizada desses precários na administração pública, que o partido contabiliza em mais de 100 mil.

Com um outdoor nas ruas na próxima segunda-feira e uma sessão pública sobre a precariedade no Estado, a ter lugar no Porto no domingo, o Bloco de Esquerda sinaliza publicamente essa pressão - "Precariedade. Nem no Estado, nem no privado" é o mote do cartaz que será colocado por todo o país.

Os bloquistas já deixaram claro numa resolução da Mesa Nacional, do passado dia 8 de janeiro, que "o acordo entre o Bloco e o PS para um plano nacional de combate à precariedade tem revelado a sua pertinência mas também a enorme dificuldade na sua execução".

Essa dificuldade é sentida há meses. Um primeiro relatório, prometido pelo Governo para outubro, ficou na gaveta porque estava incompleto. Para BE e PCP faltava incluir contratados a prazo, e não apenas bolseiros, estagiários, contratados no programa de "emprego inserção" ou temporários.

Os bloquistas identificam "mais de uma centena de milhar de trabalhadores e trabalhadoras do Estado com vínculos precários", notando que, no caso "do setor público, aumenta a expectativa sobre quem será incluído numa solução de vinculação, com que critérios e em que condições de transparência". É isto que estará à mesa entre o Governo e os seus parceiros parlamentares nas reuniões de hoje. Falta conhecer o universo de trabalhadores abrangidos, que o executivo mantém fechado a sete chaves - e como poderá o Governo incluir esses trabalhadores. A solução pode passar por concurso como fez António Guterres em 1997 (ao incluir 40 mil recibos verdes na função pública).

Segundo um estudo recente, elaborado pelo economista Eugénio Rosa e divulgado em outubro, há mais de 110 mil trabalhadores precários na administração pública, com um grande peso na Educação.

Este universo será a pedra de toque das negociações entre os três partidos, mas o BE foi avisando que estes "trabalhadores e trabalhadoras do Estado com vínculos precários - contratos a prazo, bolsas, estágios, contratos emprego inserção, contratos temporários, prestação de serviço, tarefeiros - esperam uma resposta e não podem ser esquecidos".

Em novembro, no quadro da discussão do Orçamento para 2017, o governo socialista, o BE e o PCP chegaram a um entendimento prévio para integrar os trabalhadores nestas situações de precariedade. "Encontrámos a fórmula", apontou então Catarina Martins, para "começar a integrar os precários da função pública", acrescentando que o objetivo era dar em 2017 contratos efetivos a "mais de 100 mil pessoas".

Depois, Jerónimo de Sousa exaltou a participação do PCP. "É um começo e significa um bom caminho, mas a exigir uma luta permanente e prolongada", antecipando que foram abertas portas. "Sim, algumas portas foram abertas, na administração pública. Falta ainda no setor privado." Recados dados.