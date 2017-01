Deputado do BE Moisés Ferreira

Bloquistas avançam com projeto de resolução e agendam debate para dia 25. PCP quer fiscalizar estas parcerias.

É apenas um projeto de resolução, ou seja, uma recomendação que é feita ao executivo socialista, mas o Bloco de Esquerda mantém a pressão junto do Governo de António Costa para que, na Saúde, acabem as parcerias público-privadas (PPP). Numa declaração política, ontem no Parlamento, o deputado Moisés Ferreira anunciou que a bancada do BE vai apresentar "uma iniciativa legislativa para que os atuais hospitais em regime PPP passem para a esfera pública, passem a ser geridos pelo público". Também no debate parlamentar de ontem, o PCP revelou que deu entrada de dois requerimentos para fiscalizar estas PPP.

Com um debate agendado para dia 25, dedicado à Saúde, o BE espera até essa data já ter dado entrada com a sua "iniciativa legislativa para que os atuais hospitais em regime PPP passem para a esfera pública, passem a ser geridos pelo público". Mas do lado dos socialistas, o deputado António Sales já foi antecipando que "o PS não tem qualquer preconceito ideológico quanto às PPP". E acrescentou: "Privilegiaremos sempre o serviço público, mas não há nenhum preconceito quanto às PPP, quando solução for a mais eficiente e do interesse do utente."

O caos nas urgências das últimas semanas foi a ilustração que Moisés Ferreira levou à tribuna para atacar as PPP neste setor e o "desinvestimento" promovido pelo anterior "governo da troika" - e com estas afirmações não se livrou de constantes protestos e vozearia das bancadas do PSD e CDS. O bloquista apontou para o "subfinanciamento crónico do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", que "nos últimos anos perdeu, por mão do Governo da troika, centenas de profissionais". Moisés Ferreira acrescentou que, "entre 2010 e 2015", o SNS ficou com "menos 4400 médicos, enfermeiros e assistentes operacionais" e "perdeu centenas de camas".

Para a bancada do BE, o caminho é um: tirar aos privados para investir no SNS. "Não podemos gastar 450 milhões de euros por ano em PPP na saúde. O orçamento da saúde não pode ser uma renda para negócios privados", defendeu Moisés Ferreira.

PSD e CDS apontaram as suas baterias às novas posições dos partidos à esquerda do PS. Para o social-democrata Miguel Santos, a ironia foi a sua arma. "Quem o viu e quem o vê. Fez um exercício de uma hipocrisia política atroz. Ou se veio queixar de maus-tratos políticos pela bancada do PS. Ou então, apoia o Governo, aprova o orçamento, apoia a política e faz aqui um exercício de choraminguice.

Meteram a kalashnikov na casa de penhores e vêm queixar-se do acordo que fizeram com este Governo."

A centrista Isabel Galriça Neto deixou a metralhadora soviética de lado, preferindo classificar a atitude de bloquistas e comunistas de "profundamente demagógica", depois de, "por muito menos, terem clamado que havia um desmantelamento do SNS durante a anterior legislatura", protagonizando agora "um número encomendado em que negam tudo aquilo que defendiam".

Recusando qualquer papel nessa alegada encomenda, o PCP foi aos números, pedindo também a reversão das PPP. A deputada Carla Cruz sublinhou que, "nos últimos anos, foram encerradas 900 camas no SNS". E a seguir anunciou que a bancada comunista deu entrada com dois requerimentos para fiscalizar estas PPP: um requerimento "para que seja constituído um grupo de trabalho para proceder à avaliação política das PPP" e outro "para assegurar que o Governo mantenha a Assembleia da República informada de todas as diligências que tomar e dos dados que obtém quanto à gestão dos hospitais geridos em PPP". Sobretudo os estabelecimentos de Cascais e de Braga, "por serem aqueles que durante o ano [de 2017] é preciso tomar decisões"