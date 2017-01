Pub

BE quer acabar com os cortes de 10% ao subsídio de desemprego e levou a questão à mesa de negociações com o governo. Executivo diz que a questão "só poderá ser equacionada em sede de Orçamento do Estado". Alteração nos montantes mais baixos, que chegam a descer abaixo do valor referência, reúne consenso à esquerda

O Bloco de Esquerda quer acabar com os cortes de 10% nos subsídios de desemprego ao fim de meio ano e já pôs a medida em cima da mesa de negociações com o executivo. "Temos abordado esse assunto com o governo, a resposta que temos tido é de abertura para discutir esta matéria", diz ao DN José Soeiro, deputado do BE responsável pelas questões laborais.

Em causa está o corte de 10% que é aplicado a todos os subsídios de desemprego, passados seis meses sobre a atribuição da prestação. A medida foi implementada em 2012 pelo governo PSD/CDS, apresentada como uma forma de "incentivar a procura ativa de emprego por parte dos beneficiários". Questionado pelo DN sobre se admite revogar a redução de 10% no montante do subsídio, ou pelo menos alterar esta medida nos seus atuais contornos, fonte oficial do ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social remeteu a questão para o futuro, afirmando que é "extemporâneo" pronunciar-se nesta altura. Mas não fecha a porta: "Pelo impacto orçamental que tal alteração implica, ela só poderá ser equacionada em sede de Orçamento do Estado".

José Soeiro diz que a "discussão não está concluída". "Estamos a dialogar", afirma o deputado, que não poupa críticas à justificação que acompanhou a implementação do corte de 10% ao montante dos subsídios ao fim de 180 dias: "É quase cretino dizer-se que um corte à prestação é uma forma de incentivar a procura de emprego. Estamos a falar de um direito que resulta de descontos feitos para a Segurança Social".

Dentro da questão mais geral, há uma matéria específica que o Bloco de Esquerda qualifica como de alteração "obrigatória". O corte de 10% ao montante do subsídio de desemprego aplica-se em todos os casos, nomeadamente às prestações mais baixas. O que significa que há situações em que, feita a redução, o valor do subsídio fica abaixo do Indexante de Apoios Sociais (IAS), atualmente nos 421, 32 euros, o valor referência usado para a atribuição de prestações sociais.

O assunto já mereceu dois pareceres da Provedoria de Justiça - um feito ao anterior governo, ainda em 2014, o outro datado de outubro último - em que é recomendado ao executivo que clarifique a lei, por forma a que o montante do subsídio de desemprego não possa ficar abaixo do valor do IAS.

Na recomendação enviada ao governo e ao parlamento, José de Faria Costa defende que tem de ser garantido o "acesso a um mínimo de assistência material". E acrescenta que, se o corte na prestação visa promover a procura ativa de emprego, "sempre deverá reconhecer-se que até o êxito de um tal esforço depende da possibilidade de dispor de um mínimo de meios materiais". O Provedor lembra ainda que a aplicação do corte aos subsídios mais baixos entra em contradição com o que está escrito na lei anterior, de 2006, que estabelece que o valor mensal das prestações de desemprego não pode ser inferior ao IAS (exceção feita aos casos em que o valor líquido da remuneração de referência, que serve de cálculo ao subsídio, resulta num valor inferior ao do IAS).

"Uma questão prioritária"

"Não faz sentido", concorda Tiago Barbosa Ribeiro, coordenador do PS na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, sublinhando que se trata de uma prestação contributiva que "fica abaixo do valor referência estabelecido pelo Estado português". "Não havendo margem orçamental para tudo parece-me que esta é uma questão prioritária", diz ao DN Tiago Barbosa Ribeiro.

Da parte do PCP, Rita Rato lembra que a bancada parlamentar comunista votou contra a decisão de aplicar um corte de 10% ao subsídio de desemprego ao fim de seis meses. Quanto a eventuais medidas futuras, a parlamentar do PCP sublinha que o partido tem como objetivo "tornar mais justa a atribuição do subsídio de desemprego".