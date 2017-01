Pub

Bloquistas e comunistas insistem na nacionalização do antigo BES. E Mariana Mortágua invoca a antiga presidente do PSD

O Bloco de Esquerda defendeu esta quinta-feira à tarde a nacionalização do Novo Banco, citando a antiga presidente do PSD, Manuela Ferreira Leite, que afirmou que "quem paga, manda". Para a deputada bloquista Mariana Mortágua, num debate de atualidade no Parlamento, "todos os dados disponíveis apontam para que a nacionalização seja a opção menos penalizadora para o erário público".

Essa manutenção do Novo Banco na esfera pública tem "uma vantagem inegável", sinalizou Mariana Mortágua, porque "uma vez pago, o Estado controla o seu banco e pode geri-lo ao longo do tempo". E, nesta passagem, a deputada bloquista citou Ferreira Leite, "também ela defensora da nacionalização, em moldes diferentes do BE", de que "quem paga, manda".

Já o PCP alinhou pela defesa da nacionalização que a situação do Novo Banco "confirma a falsidade da saída limpa" do anterior governo PSD/CDS, com a "socialização dos prejuízos". "O Estado", defendeu Miguel Tiago, funciona "como barriga de aluguer" dos grandes grupos económicos e "lavandaria dos crimes e roubos dos acionistas", para transferir para os contribuintes os "prejuízos privados".

Para a bancada comunista, "nacionalizar temporariamente" o Novo Banco também não serve. Segundo Miguel Tiago, seria "transferir prejuízos para o público", mantendo os lucros privados. "Se já pagámos o banco que fiquemos com ele para nosso proveito coletivo", rematou.

À direita do hemiciclo, PSD e CDS levantaram-se contra qualquer possibilidade de nacionalização do Novo Banco. O centrista João Almeida atacou a "estratégia totalmente suicida" do Governo socialista. Para o CDS, se o executivo escolheu "manter o processo, então que o venda bem", atirou o deputado.

Já Marco António Costa, pelo PSD, foi à nacionalização do BPN, a 12 de novembro de 2008, para dizer que essa decisão do Governo socialista de então "foi desastrosa" e que agora o PS se prepara para "repetir erros tão graves". Os sociais-democratas não entendem as diferentes intervenções públicas de governantes e deputados socialistas, competindo antes "ao Governo" criar "com discrição e com eficácia" as "condições para a venda do banco, garantindo a salvaguarda dos contribuintes".

Segundo o deputado Marco António, o PS e a "maioria parlamentar" que o apoia não podem contar com a bancada do PSD "para aventuras ruinosas". "Não contem com o PSD para cometer erros como no passado."

Na resposta, o socialista João Galamba recordou que "a posição de princípio" do PS é a defesa do direito patrimonial do Estado e dos contribuintes", sublinhando que não afastam nenhuma hipótese: "Nada determina que a nacionalização seja pior que uma venda", porque "depende [da oferta] do comprador". E afastou responsabilidades diretas do Governo, depois de recordar que antes PSD e CDS, quando eram Governo, atiravam essa responsabilidade para o Banco de Portugal. Por isso, concluiu Galamba, agora "não podem vir dizer que agora é a responsabilidade do Governo".