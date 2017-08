Pub

Bloquistas exigem integração de 11 mil professores precários até ao fim da legislatura

Na semana em que o Bloco de Esquerda vai retomar com o governo as negociações do Orçamento de Estado para 2018, a líder do partido, Catarina Martins, deixou hoje uma mensagem clara ao executivo. "O problema não é de restrições, é de escolhas", repetiu a líder bloquista, respondendo assim às sucessivas declarações de membros do governo a sublinhar a necessidade de contenção nas contas públicas para o próximo ano- só esta semana, o aviso foi deixado pelo ministro das Finanças, pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares (que falava precisamente na iniciativa dos bloquistas que agora terminou) e pelo próprio primeiro-ministro.

Mas Catarina Martins, que falava esta tarde, em Lisboa, na sessão de encerramento do Fórum Socialismo - evento que marca a rentrée do BE - tem outra leitura. O que está agora em cima da mesa são escolhas políticas, e os bloquistas já tem as suas definidas. A começar pela vinculação dos"11 mil professores precários, de que as escolas precisam". "Tem de ser um compromisso para o resto da legislatura. Temos dois anos para o fazer", sublinhou a líder bloquista qualificando como "muito curto" o processo de integração dos professores já lançado pelo governo.

No imediato, Catarina Martins repetiu a exigência de uma maior progressividade nos escalões do IRS. "A proposta do BE é clara e até bem modesta: repor um terço do enorme aumento e impostos de Vítor Gaspar. E ninguém nos diga que é tecnicamente impossível", afirmou,acrescentando que se for preciso modular os escalões mais altos do IRS (para que não acabem por ser os maiores beneficiários das alterações) o Bloco está aberto a essa discussão - "O que não aceitamos são desculpas para manter tudo na mesma".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Aumento das pensões e revisão o regime das pensões antecipadas (que acabou de ser aprovado, mas que mereceu críticas aos bloquistas) foram outras das propostas elencadas por Catarina Martins, que sublinhou que "este OE terá de dar provas que faz escolhas em nome das pessoas, condizentes com acordo que fizemos". Para a metade que falta da legislatura, deixou uma garantia: "Não vamos gerir o que já foi feito, vamos fazer o que falta fazer".

Em atualização