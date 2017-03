Pub

Crítica foi partilhada pelo candidato do BE à Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, que defendeu um forte investimento nos bairros municipais

A coordenadora do BE, Catarina Martins, alertou hoje para a degradação das casas dos bairros municipais e sociais um pouco por todo o país, considerando que é necessário dar prioridade às condições de habitabilidade.

"Julgo que este é um dos maiores problemas do nosso país, deixarmos degradar o parque habitacional dos bairros municipais e dos bairros sociais um pouco por todo o país", disse Catarina Martins, depois de ter visitado a Galeria Pública de Arte Urbana, no Bairro Padre Cruz, em Lisboa, e de ter ouvido queixas de moradores com quem se ia cruzando nas ruas.

Apontando o bairro Padre Cruz como "um exemplo" e um local onde a população se esforça para que seja "bom viver", a coordenadora do BE lamentou que dentro das casas se viva "com as dificuldades da falta de investimento".

"É preciso, claramente, um novo olhar sobre as condições da habitação social em Portugal e uma prioridade às condições de habitabilidade", defendeu, criticando a falta de manutenção feita pela empresa Gebalis, que assegura a gestão dos bairros municipais de Lisboa.

"A Gebalis pura e simplesmente não faz a manutenção mais básica do bairro", criticou Catarina Martins.

A crítica foi partilhada pelo candidato do BE à Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, que defendeu um forte investimento nos bairros municipais.

"É preciso olhar para os problemas destes bairros e é preciso investir fortemente neles, foi isso que não foi feito nos últimos dez anos em Lisboa. O processo de construção dos novos bairros parou nos anos 90 e os que foram construídos estiveram abandonados na sua manutenção", referiu, apontado o exemplo de pessoas com problemas de mobilidade que vivem em quintos ou sextos andares sem elevadores, porque deixaram de funcionar.

