Retrato-robô do militante: homem, licenciado, a trabalhar no setor público, de classe média e crente

Pub

No Congresso do PS, os delegados foram interpelados sobre questões ideológicas e partidárias e a estratégia política para as autárquicas. Os socialistas aprovam a geringonça

Sete meses depois da tomada de posse do executivo socialista, os militantes do PS aplaudiam a solução encontrada por António Costa para apear do poder a direita, mesmo não sendo o partido mais votado nas eleições: obter um inédito acordo parlamentar do BE, PCP e PEV para viabilizar o Governo socialista.

No que toca às eleições autárquicas do próximo outono, os militantes do partido dividem-se sobre eventuais acordos a estabelecer com comunistas, bloquistas e ecologistas, segundo os dados de um inquérito feito aos congressistas na última reunião magna do PS (ver caixa), a que o DN teve acesso.

Nesse inquérito - cujos resultados só agora ficaram concluídos - "mais de 80%" dos delegados no Congresso do PS, realizado em junho passado, "avalia positivamente ou muito positivamente os acordos à esquerda", segundo o relatório preliminar do inquérito. E a avaliação desses primeiros meses de governação (ainda antes de alguns casos mais polémicos que atingiram o executivo, como as viagens da Galp, a redução da TSU ou a administração da CGD) era também ela "positiva" ou "muito positiva" para 87,7%.

Apesar do entendimento na Assembleia da República, os socialistas inquiridos são bem mais cautelosos sobre eventuais acordos com os partidos da esquerda parlamentar para as eleições autárquicas deste ano. Para 43,5% dos delegados essa é uma solução positiva: 21,5% dizem mesmo que é "muito positiva", 22 descrevem-na como "positiva". Mas aqueles que veem como "muito negativos" esses acordos à esquerda são 23,3% (o valor mais alto das várias respostas), a que se somam 13% que veem os entendimentos como "negativos" (num total de 36,3% de respostas contra).

Também sobre as autárquicas, os delegados ao congresso foram categóricos em afirmar que o PS deve recandidatar os atuais presidentes de municípios que possam e queiram: "Quando inquiridos se o presidente de Câmara deveria ser automaticamente recandidatado ao cargo, a maioria dos delegados tende a concordar (53,1%), embora haja também 24,8% da amostra que discorda", lê-se no relatório.

O limite de mandatos continua a ser um pomo de discórdia, mesmo no PS que concordou com essa limitação. "Uma maioria relativa (45,7% dos delegados) concorda que os candidatos que atingiram o limite de mandatos em 2013 não deveria ser candidato no mesmo município, embora 30,4% discorda da proibição (23,9% apresenta uma posição ambivalente)."

O PS é "um partido muito enraizado no território", explicou ao DN o deputado socialista Hugo Pires, que sublinhou outro dado do inquérito. "A maior parte dos delegados está focada em assuntos locais e do poder local", o que se traduz num maior interesse por essas matérias.

Funcionários públicos e crentes

Os inquiridos situam o PS com preocupações mais à esquerda, com as políticas sociais a emergirem "como as mais relevantes na perceção dos delegados": por um lado, na promoção da justiça social, na preservação do estado social e na igualdade de oportunidades. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) deve ser a prioridade do PS para 67,1% - e depois a escola pública (58,4%).

Este é um reflexo do perfil dos congressistas: 59,3% trabalham no setor público (mais 20,5% de reformados e pensionistas), o que obrigará o PS a procurar "alargar a sua base social de apoio", admitiu Hugo Pires.

"Os delegados estão também sensibilizados para a necessidade de promover o crescimento económico", que surge em quarto lugar no conjunto de prioridades para o partido, apontou Hugo Pires. "Se o PS defende o combate às desigualdades sociais, por via do estado social, também é sensível à competitividade e ao crescimento da economia", disse o deputado.

No retrato-robô do militante do PS que esteve presente no congresso de junho teríamos um homem, licenciado, a trabalhar no setor público, de classe média, crente (70,2% dos delegados classificam-se como tal), apresentando-se com preocupações sociais, na defesa do SNS e da escola pública, mas também da regionalização.