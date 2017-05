Pub

Primeiro-ministro comentou a corrida à Câmara do Porto

O secretário-geral socialista, António Costa saudou este sábado a concelhia do Porto e o candidato Manuel Pizarro, pela decisão de apresentar candidatura própria e não apoiar Rui Moreira, considerando que "o PS não se impõe onde não é desejado".

Em declarações aos jornalistas à entrada para a Convenção Nacional Autárquica do PS, em Lisboa, António Costa quis "saudar o doutor Manuel Pizarro e saudar a comissão concelhia do Porto pela decisão que tomou hoje e manifestar todo o incondicional apoio".

"O PS não se impõe onde não é desejado", disse.

Manuel Pizarro é o candidato do PS à Câmara Municipal do Porto nas próximas eleições autárquicas, em outubro, disse à agência Lusa fonte do PS/Porto, deixando assim o PS de apoiar a recandidatura do presidente independente Rui Moreira, como estava até hoje decidido.