David Mariano é o cabeça de lista do Partido Nacional Renovador (PNR) à Câmara de Grândola, município alentejano onde a força política concorre pela primeira vez às eleições autárquicas, foi divulgado esta quinta-feira.

David Chainho Mariano, de 40 anos, é natural e residente no concelho de Grândola, no distrito de Setúbal. Pintor da construção civil, área em que trabalha há quase duas décadas, o candidato, militante do PNR há cinco anos, integra pela primeira vez uma candidatura autárquica, segundo indicou à agência Lusa.

"É a primeira vez que o PNR apresenta uma candidatura à Câmara Municipal de Grândola e certamente não será a última", afirmou o candidato, considerando que "as expectativas são as melhores" para tentar "chegar ao povo português".

Além de David Chainho Mariano, concorrem ao município de Grândola, nas eleições autárquicas de 01 de outubro, o atual presidente, António Figueira Mendes (CDU), António Candeias (Movimento Independente Grândola Melhor), Aníbal Cordeiro (PS), Sónia dos Reis (PSD) e José Ramos (BE).

O executivo municipal é atualmente constituído por três eleitos da CDU, dois do PS, um do Movimento Independente Grândola Melhor e um do Movimento Independente para Grândola.