O presidente do PSD considerou hoje que Rui Moreira se aproveitou da herança deixada por Rui Rio na câmara do Porto, da mesma forma que, disse, o atual Governo fez com o desempenho da coligação que o precedeu.

Em declarações após uma reunião na Associação dos Comerciantes do Porto, Pedro Passos Coelho acrescentou que em 2013 "fechou-se um ciclo longo de governação autárquica no Porto, conduzido por Rui Rio", que "deixou uma casa bem arrumada, preparada para poder olhar para o futuro e para um Porto mais moderno e com uma certa folga e força".

"Ao fim destes quatro anos, o balanço que fazemos não é muito diferente daquele que estamos a ver, infelizmente, no país", sublinhou o líder social-democrata, que disse ter sido um período "em que não se estragou nada de muito relevante, mas onde não se acrescentou nem preparou nada de relevante para futuro".

Significa isto que o tempo passou, os quatro anos passaram e, não fosse o turismo e animação que o turismo trouxe - mas que não depende essencialmente da câmara - e a herança que ficou, e hoje estaríamos com mais problemas

Questionado sobre se sentia saudades de Rui Rio, respondeu que o antigo presidente da Câmara do Porto "é um militante muito qualificado do PSD", uma personalidade que "faz parte dos ativos" do partido.

Não tenho saudades nem deixo de ter porque ele esteve sempre no PSD e é uma pessoa que acrescenta valor no PSD

"O nome de Rui Rio, como ele próprio sabe, é um nome que a mim, como presidente do PSD, nos ajuda a engrandecer o nosso partido e isso é um motivo de júbilo", disse.

E sobre a ambição do partido em torno da candidatura de Álvaro Almeida, o líder "laranja" afirmou: "Não haverá geringonça de espécie nenhuma".

"Quem ganhar as eleições governará a câmara. Depois, precisará como presidente eleito, de procurar os apoios que são temporários para concretizar o programa vencedor", frisou.

O candidato independente apoiado pelo PSD/PPM, Álvaro Almeida anunciou que seja eleito promoverá a construção de um "centro empresarial na zona de Campanhã, no setor empresarial oriental do Porto".

"Será um grande polo de atratividade de grandes empresas na área dos serviços mas também uma zona comercial que possa recuperar muito do emprego perdido nesta área", justificou.

