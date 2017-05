Pub

Ex-ministra das Finanças é vice-presidente do PSD

Maria Luís Albuquerque vai ser a cabeça de lista do PSD à Assembleia Municipal de Almada, com Nuno Matias a avançar para a presidência da autarquia, anunciou hoje a estrutural local dos social-democratas.

"Maria Luís Albuquerque, vice-presidente do PSD e deputada eleita pelo distrito de Setúbal, aceitou o convite do PSD Almada para encabeçar a lista à Assembleia Municipal nas eleições autárquicas deste ano", refere o PSD Almada em comunicado.

Para a presidência da Câmara Municipal de Almada, os social-democratas avançam com a candidatura de Nuno Matias.

"Nuno Matias é atualmente o líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal de Almada, foi vereador e também deputado à Assembleia da República entre 2011 e 2015", acrescenta.

O PSD vai apresentar os seus candidatos em Almada na quarta-feira, dia 10 de maio, numa iniciativa que vai contar com a presença do presidente do partido, Pedro Passos Coelho.

A Câmara Municipal de Almada é liderada por Joaquim Judas (CDU), que venceu as últimas eleições autárquicas com maioria absoluta.

O executivo municipal tem também representação do PS e do PSD.