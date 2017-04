Pub

Deputada já tinha sido a candidata do BE em Almada nas últimas eleições autárquicas, em 2013

A deputada Joana Mortágua vai ser a candidata do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara Municipal de Almada, liderada pela CDU, nas eleições autárquicas de 01 de outubro, anunciou hoje a concelhia.

"Depois de ter tido durante quatro anos uma vereadora na Câmara Municipal de Almada e de a ter perdido em 2013, o Bloco de Esquerda aposta novamente em Joana Mortágua para voltar a ter voz no executivo municipal", refere, em comunicado, o BE de Almada, no distrito de Setúbal.

Joana Mortágua, que é deputada na Assembleia da República, já tinha sido a candidata do BE em Almada nas últimas eleições autárquicas, em 2013, mas não foi eleita para o executivo municipal.

A candidatura de Joana Mortágua vai ser apresentada no sábado, numa iniciativa que conta com a presença da coordenadora do BE, Catarina Martins.

A Câmara Municipal de Almada é liderada por Joaquim Judas (CDU), que venceu as últimas eleições autárquicas com maioria absoluta.

O executivo municipal tem também representação do PS e do PSD.