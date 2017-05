Pub

O atual vereador em Lisboa e ex-presidente da autarquia de Sintra, Fernando Seara, vai ser o candidato social-democrata à Câmara Municipal de Odivelas nas próximas eleições autárquicas

"A distrital aprovou hoje Fernando Seara para a Câmara Municipal de Odivelas, um nome altamente experimentado, um homem que ganhou três maiorias absolutas em Sintra e que acreditamos que vai ganhar mais uma vez", afirmou Miguel Pinto Luz à Lusa.

Segundo o dirigente social-democrata, o antigo presidente da Câmara de Sintra, entre 2002 e 2013, é "um autarca conhecido e reconhecido, de que Odivelas precisa para estar no mapa em que nunca esteve".

É com um enorme regozijo que anunciamos Fernando Seara para a Câmara de Odivelas, um nome forte e uma aposta forte da distrital de Lisboa do PSD

O também vice-presidente da Câmara de Cascais notou que, quando Fernando Seara perdeu nas anteriores eleições autárquicas para o socialista António Costa, "toda a gente sabia que era uma batalha difícil", mas o social-democrata "deu a cara e o PSD está agradecido pelo que fez em Lisboa".

Miguel Pinto Luz recordou que, até muito perto das eleições, perante as dúvidas suscitadas por movimentos de cidadãos em relação às candidaturas de autarcas que tinham atingido o limite de três mandatos por um município, "foi uma situação muito complexa, mas em que Fernando Seara levou o barco a bom porto até ao fim".

Uma fonte do PSD admitiu que Fernando Seara venha a concorrer também com o CDS-PP, apesar de a coligação ainda não ter sido formalizada entre os dois partidos.

Fernando Roboredo Seara, de 61 anos, natural de Viseu, advogado, foi professor universitário de Direito, deputado pelo PSD e é também reconhecido enquanto sócio do Sport Lisboa e Benfica e como comentador desportivo.

Eleito vereador pela coligação Sentir Lisboa (PSD/CDS-PP), Fernando Seara suspendeu recentemente o mandato por motivos de saúde.

O atual executivo de Odivelas, liderado pelo socialista Hugo Martins, é composto por seis eleitos do PS, dois do PSD, também com competências delegadas, e três da CDU.

Nas próximas eleições autárquicas, marcadas para 01 de outubro, a CDU já anunciou a candidatura à presidência da câmara de Fernando Painho Ferreira, enquanto o Bloco de Esquerda concorre com Paulo Sousa.